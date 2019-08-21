В Госдуме предложили учредить «первосентябрьский капитал»

Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал», который позволит облегчить подготовку школьников к началу учебного года. Об этом сообщает RT.

Народный избранник направил соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Чернышов уверен, что сборы ребенка в школу весьма затруднительны для семей, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку самого необходимого для учебы ребенка в ущерб другим тратам.

В связи с этим Чернышов предлагает запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родители смогут получать дополнительные средства на покрытие расходов по сбору ребенка в школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по 9 тыс. рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тыс. рублей. Меньше всего затраты у родителей в Перми – в среднем 6,5 тыс.

По данным аналитиков сервиса «Авито», базовый набор российского школьника из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется в среднем в 2619 рублей. Самый дорогой набор школьника оказался в Москве – 3326 рублей. Самый дешевый – в Ижевске, Перми и Волгограде – до 2,2 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.08.19

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