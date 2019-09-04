Минсельхоз подсчитал убытки от наводнений, пожаров и засухи

Ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году оценивается в 9,5 млрд рублей, сообщил первый заместитель главы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума-2019.

«У нас 15 регионов Российской Федерации в текущем году были подвержены разным видам чрезвычайных ситуаций, это заморозки, засухи, наводнения и прочее. Общая сумма ущерба аграриев в текущем году составляет 9,5 млрд рублей», – цитирует Хатуова РИА «Новости».

В частности, значительные убытки в результате пожаров понесли аграрии Забайкальского края. По словам заместителя министра, сельхозпроизводители региона получили полную компенсацию в размере 850 млн рублей на восстановление утраченного имущества и инфраструктуры.

«По специальному графику в активной стадии завершение восстановления. Как и было заявлено, к 15 октября в Забайкальском крае все работы должны быть завершены. Это на контроле у руководства министерства, у министра. Конечно же, Иркутск. Финансирование в два транша. На сегодняшний день сумма, полученная регионом – 454 млн рублей», – добавил Хатуов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.09.19

В Тюмени компания экс-мужа замгубернатора год судилась, чтобы не платить за размазанный по полям помет. / Пока чиновники Ямала покупают костяной фарфор, школы сидят без туалетной бумаги. / Центробанк сообщил о новых способах хищения денег у россиян. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»