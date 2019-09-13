«Пиво должно идти рядом с вином»: ФАС выступила за легализацию рекламы алкоголя

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за отмену запрета на рекламу вина и пива. Ослабить запреты предложил руководитель контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин, выступая на форуме «Пивоваренная отрасль – 20 лет вместе», передает «РИА «Новости».

«Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином», – сказал он и предложил «ослабить запреты и ограничения по этому направлению».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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