«Уничтожение малого бизнеса», – ФАС отреагировала на новую антиалкогольную инициативу

В Федеральной антимонопольной службе РФ подвергли критике законопроект о запрете продажи алкоголя в барах, ресторанах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с залами обслуживания до 20 квадратных метров. По мнению ведомства, реализация этой инициативы обернется уничтожением малого торгового бизнеса, усилением позиции сетевого ритейла и «снижением доступности для населения товаров первой необходимости». Об этом заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин в комментарии RNS. Он назвал новое антиалкогольное ограничение недальновидным шагом.

Чиновник полагает, что подобные решения нельзя принимать без совета с «жителями, малыми предпринимателями». В идеале следует предлагать малому бизнесу разумные альтернативы, добавил он.

Мишеловин также сообщил, что законопроект в ФАС не поступал.

Чиновник при этом указал, что четких критериев и требований к площади баров, кафе, ресторанов в отечественном законодательстве не установлено. По его мнению, «10-20 квадратных метров – это не кафе, и давно необходимо разработать стандарты деятельности предприятий общественного питания».

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что правительство концептуально поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, при условии доработки деталей ко второму чтению. Документ предполагает, что региональные власти получат право самостоятельно вводить меры регулирования в вопросе ограничения продажи алкогольной продукции, вплоть до полного запрета.

Напомним, в конце августа депутатам Госдумы в очередной раз поступило предложение запретить законодательно продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов. Об этом сообщил главный внештатный нарколог минздрава РФ Евгений Брюн. По его мнению, продажа спиртных напитков должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов. «Что касается малых населенных пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени», – заявил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.19

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