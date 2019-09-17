Власти готовят новые антиалкогольные ограничения

Российское правительство составило отзыв на подготовленный депутатами Госдумы законопроект о введении запрета продажи алкоголя в барах, ресторанах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с залами обслуживания до 20 квадратных метров. Отзыв утвердил вице-премьер Константин Чуйченко, пишет «Коммерсантъ».

Из пояснительной записки к документу следует, что инициатива продиктована необходимостью обеспечить общественный порядок. В частности, отмечается, что граждане относятся к размещению питейных заведений в зонах жилой застройки негативно: из-за многочисленных нарушений, происходящих на прилегающих к жилым домам территориях, поступает огромное количество жалоб.

В отзыве указано, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и может привести к их закрытию, а также к снижению активности со стороны бизнесменов и падению уровня конкуренции. Однако «концептуально» в кабмине поддержали эту инициативу при условии доработки деталей ко второму чтению.

В пресс-службе правительства подтвердили факт направления отзыва в Госдуму. По данным издания, в среду, 18 сентября данный законопроект будет рассматриваться на заседании думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В целом власти намерены поддержать законопроект. Весьма вероятно, что поправки будут приняты уже в эту сессию. В самом комитете отметили, что решение будет вынесено после необходимого обсуждения.

По данным издания, законопроект предполагает, что региональные власти получат право самостоятельно вводить меры регулирования в вопросе ограничения продажи алкогольной продукции, вплоть до полного запрета.

Как писал «Новый День», в конце августа депутатам Госдумы в очередной раз поступило предложение запретить законодательно продажу алкоголя в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов. Об этом рассказал главный внештатный нарколог минздрава России Евгений Брюн. «Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные не в жилых районах, в удалении от домов. Что касается малых населенных пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени», – заявил эксперт.

Напомним, что сейчас обсуждается и другая ограничительная инициатива в части запрета на продажу алкоголя. Речь идет о запрете продажи крепких напитков лицам младше 21 года. Она исходит от Минздрава. В Минэкономразвития отметили, что это серьезно ограничит работу магазинов, замедлит скорость обслуживания и приведет к росту теневого рынка. Минфин также выступил против повышения возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.09.19

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