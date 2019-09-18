Комитет Госдумы одобрил запрет продажи алкоголя в малых барах и ресторанах

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона о запрете продажи алкоголя в расположенных в зонах жилой застройки барах, кафе и ресторанах с площадью зала менее 20 квадратных метров, сообщили на сайте комитета.

Как писал «Новый День», законопроект о новых ограничениях на продажу спиртного подготовила группа депутатов-единороссов. В правительстве данная инициатива нашла «концептуальную поддержку». Из пояснительной записки к документу следует, что необходимость ограничений продиктована большим количеством жалоб, поступающих от жителей многоквартирных домов. Они недовольны нарушением общественного порядка. «Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки», – указали авторы законопроекта.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) законотворческую инициативу раскритиковали, так как предлагаемый запрет на продажу алкоголя в небольших барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, уничтожит малые форматы торговли. «Уничтожение малых форматов торговли в многоквартирных домах, когда иногда и мест-то других для магазинов поблизости нет,– это недальновидный шаг»,– заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Законопроект предлагает наделить органы государственной власти субъектов страны правом устанавливать дополнительные условия или полный запрет на розничную продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах. При этом органы власти должны учитывать мнение жильцов дома.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.19

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