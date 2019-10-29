Торговые сети получают отказы в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя. Отказы стали регулярными во второй половине 2019 года, пишет «Коммерсантъ». Основанием для приостановки действия лицензий чаще всего становятся неоплаченные штрафы в сфере оборота алкоголя, сведения о которых содержатся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), отмечает издание.

В Минпромторге признали наличие проблемы. Издание пишет, что сейчас идет разработка законопроекта, предусматривающего изменения оснований для отказа в выдаче или продлении лицензии на продажу алкоголя. Однако источник издания на рынке указал на то, что какая-либо ясность по срокам принятия документа отсутствует. «Подтверждаем, что сталкиваемся с такими ситуациями», – сообщили РБК в пресс-службе X5 Retail Group.

По словам директора по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ильи Власенко, согласно существующему законодательству с 1 января 2019 года решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя принимается на основе данных о неоплаченных штрафах из системы казначейства ГИС ГМП. «При этом и до принятия этих решений, и после начала их действия весной 2019 года АКОРТ предупреждал, что, учитывая особенности ГИС ГМП, данные о штрафах могут отображаться в реальном времени не всегда корректно», – сказал он. Власенко указал, что решения о приостановке лицензий, принимаемые на основе таких данных, могут принести ретейлерам серьезные убытки.

«С середины этого года крупные ретейлеры начали сталкиваться с тем, что лицензирующие органы отказывают им в выдаче или продлении лицензий на продажу спиртного из-за наличия неоплаченных штрафов еще до того, как срок на оплату этих штрафов истечет», – отметил он. По словам Власенко, ретейлеры вынуждены приостанавливать продажу легального алкоголя на длительные сроки, необходимые для внесения и корректного отображения данных в системе и получения или возобновления лицензий.

Москва, Иван Гридин

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