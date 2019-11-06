Европа собирается отказаться от Visa и MasterCard

Европейские банки разрабатывают новую платежную систему, которая должна заменить американские Visa и MasterCard. Об этом сообщил AFP источник в европейской банковской отрасли.

Официально кредитные учреждения Европы не подтверждают, что ведется разработка новой платежной системы под названием PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). По словам собеседника издания, в работе участвуют не менее 20 банков, среди которых французские кредитные организации и Deutsche Bank.

Идея создания системы, которая будет управлять всеми видами дематериализованных платежей, возникла в 2017 году. Это было обусловлено политическими причинами, в частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) задался вопросом суверенитета платежей в Европе.

Ранее заместитель руководителя главного управления казначейства Минфина Франции Жером Ребул заявил, что за последние два года взгляд на вопрос о будущем электронных платежей и платежей по картам в Европе значительно изменился.

Стоит отметить, что это не первая инициатива, признанная уменьшить влияние США на банковский сектор. Так летом 2019 года Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых трансакций с Ираном INSTEX с целью оградить экономическое сотрудничество с Тегераном от американских санкций.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 06.11.19

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