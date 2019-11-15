Российские производители водки просят изменить регламент ЕАЭС

Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вступит в силу в январе 2021 года, не предусматривает наличия в водке искусственных ароматизаторов и сусального золота. Производители призвали Минфин снять эти ограничения, пишут «Известия».

В частности, производители крепкого алкоголя предложили внести изменения в определение водки в техрегламенте «О безопасности алкогольной продукции». Согласно ему, водкой является спиртной напиток крепостью от 37,5% до 56%, который произвели на основе ректификованного этилового спирта и воды с помощью обработки и фильтрации.

Документ не предусматривает элементы декора, однако российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, марки, монеты и другие предметы массой не более 3 граммов. Кроме того, производителей обяжут использовать только растительное сырье. В связи с этим они опасаются, что лишатся возможности добавлять в водку ароматизаторы, в частности, ванилин. После вступления техрегламента ЕАЭС в силу он станет приоритетным перед российским законодательством.

Представители рабочей группы рассказали, что инициативу изменения документа обсуждали в Минфине. Однако в ведомстве в свою очередь заявили, что конкретных предложений от производителей не поступало.

Ранее о необходимости внести изменения в техрегламент заявили российские производители пива. Они выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков. В регламенте «О безопасности алкогольной продукции» говорится, что крепость пивного напитка не может превышать 7%. При этом самого пива в такого рода напитках должно быть не менее 40%. Такие же требования к составу предъявляет и российское законодательство. При этом, как отмечает издание, для пива ограничений по крепости нет.

Производители заявляют, что на мировом рынке широко представлены сорта пивных напитков, показатель крепости которых превышает 7%, но законодательных ограничений на их производство и оборот нет. Однако действующие регламенты ЕАЭС накладывают запрет на их продажу на территории союза с 10 января 2021 года. В материалах экспертного совета отмечается, что это является торговым барьером для импорта продукции в Россию, а также создает неравные условия в рамках ВТО.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре 2018 года. В силу этот документ вступит 10 января 2021 года. Его действие будет распространяться на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.11.19

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