В полиции оценили ущерб от коррупции в 100 млрд рублей

Министерство внутренних дел РФ подсчитало ущерб по законченным уголовным делам коррупционной направленности за восемь месяцев текущего года – он составил 102 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов.

По его словам, число коррупционных преступлений выросло с начала года на 4,7%. В общей сложности за этот период было выявлено 18,4 тысячи таких правонарушений, из них в особо крупном размере 5,5 тысячи. 14,7 тысячи преступлений выявлено органами внутренних дел, сообщается журнале «Полиция России».

«Окончены расследованием либо разрешены уголовные дела о более 15 тысячах преступлений, из которых 1,6 тысячи совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 – в составе организованной группы либо преступного сообщества. Установлено более 8 тысяч лиц, совершивших преступления, к уголовной ответственности привлечено около 6,5 тысячи человек», – отмечают в МВД.

Размер материального ущерба по завершенным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей.

За взяточничество к уголовной ответственности привлечены 1 тысяча чиновников. Всего в январе-августе 2019 года правоохранительными органами выявлено более 3 тысяч преступлений, совершенных должностными лицами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.11.19

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