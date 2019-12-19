России рекомендуют активнее лишать чиновников незаконного богатства

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала российским властям расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Специалисты FATF побывали в Москве в марте 2019 года, передает РБК. Они оценили российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и пришли к выводу, что РФ не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов. Деньги из России идут за рубеж и легализуются уже там.

В период с 2014 по 2018 год ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд рублей ежегодно. 85% преступлений по отмыванию незаконных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств. Треть всех преступных доходов, или 1 млрд долларов – это хищения из бюджета.

При этом доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества конфискаций, связанных с возмещением ущерба и удовлетворением гражданских исков. Сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору – 75 млрд против 8,8 млрд рублей за 2018 год. Это связано с тем, что добровольная компенсация может повлиять на смягчение приговора.

FATF рекомендует России расширить не только перечень активов, подлежащих конфискации, но и круг лиц, которые попадают под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих. Стоит отметить, что попытки ужесточить правовое положение чиновников предпринимаются Госдумой регулярно, однако какого-либо глобального законопроекта пока не наблюдается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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