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Суббота, 21 декабря 2019, 13:51 мск

Новости Экономика

«Горячительное» в России подорожает с Нового года

Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку в России с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра. Коньяк тоже подорожает – за полулитровую бутылку придется отдать не менее 433 рублей. Соответствующие нормы закрепил Минфин, говорится на официальном портале правовой информации.

Сегодня бутылка водки не может стоить дешевле 215 рублей, а коньяка – 388 рублей. Из документа также следует, что минимальная розничная цена на бренди с 1 января будущего года составит 315 рублей за 0,5 литра. Закреплена и закупочная цена на этиловый спирт из пищевого сырья. Она составит в будущем году 57 рублей за литр.

Москва, Иван Гридин

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