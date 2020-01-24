«Нижневолжский коммерческий банк» лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у «Нижневолжского коммерческого банка». Регулятор выявил неоднократное нарушение законов со стороны руководства кредитной организации.

По данным Банка России, «Нижневолжский коммерческий банк» скрывал свое реальное финансовое положение, занижая размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Аудиторы выявили значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков.

В течение года регулятор неоднократно применял к банку различные меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Примечательно, что в кредитной организации были разработаны меры по восстановлению финансовой устойчивости, однако Центробанк признал планируемые мероприятия нереальными к исполнению.

НВКбанк является участником системы страхования вкладов. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 января 2020 года. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 7 февраля 2020 года. Напомним, граждане могут получить свои деньги, хранившиеся в банке, в размере до 100% вклада, но не более 1,4 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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