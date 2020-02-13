Эксперты назвали главные алкогольные тренды в России

В России по итогам 2019 года выросли продажи алкоголя во всех категориях, кроме водки. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование аудиторов компании Nielsen о трендах алкогольного рынка (тихие вина в отчет не вошли). По данным экспертов, алкоголь – единственная категория товаров повседневного спроса, в которой в минувшем году на российском рынке произошел рост как в натуральном (на 2%), так и в денежном (на 4,2%) выражении. Табак, отдельные продовольственные и непродовольственные категории товаров выросли в основном за счет увеличения цены.

Больше остальных видов алкоголя в продажах прибавил джин: на 27% в натуральном и на 26% в денежном выражении. На втором и третьем месте в тройке лидеров оказались виски и текила: на 15 и 11% в натуральном выражении и на 15 и 9% в денежном, соответственно. На долю водки пришлось 31,5%. Она стала пользоваться чуть меньшей популярностью: ее стали покупать на 1,7% реже, а прибыли от ее продаж снизились на 0,1%. По словам президента Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игоря Косарева, производство алкогольной продукции в России в прошлом году росло вместе с продажами. Так, например, производство крепкого алкоголя увеличилось на 8%.

Рост продаж руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян объяснила повышением спроса, интересом к расширившемуся ассортименту доступных покупателям напитков. Она отметила, что потребители стали разборчивы, их больше интересуют новые напитки. Джин, текила и виски прибавили в продажах, благодаря тому, что в данных сегментах стало больше доступной потребителям продукции, добавила Петросян.

Игорь Косарев в свою очередь объяснил рост продаж джина и виски изменением вкусовых предпочтений покупателей. Так, например, молодежь предпочитает коктейли и практически не пьет водку в чистом виде. В связи с этим, пояснил эксперт, возрастет потребление крепких алкогольных напитков, используемых для приготовления коктейлей.

Аналитики также указали на значительный рост интереса к напиткам в маленькой таре, объемом менее 0,5 литра. Продажи алкоголя в маленьких бутылках в 2019 году выросли в натуральном выражении на 13,2% и на 14,4% – в денежном. В основном рост продаж в таком формате объясняется желанием покупателя попробовать незнакомый ранее бренд, в том числе ранее недоступный.

Самый массовый сегмент алкогольного рынка в России заняло пиво. На его долю в 2019 году приходилось 42,8% продаж (рост на 2,1%), сообщают в Nielsen. В Росалкогольрегулировании в свою очередь отметили, что в данном сегменте произошло снижение.

Москва, Иван Гридин

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