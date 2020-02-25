Российские банки отказываются от бумажных договоров

Крупные российские банки планируют полностью перейти на электронную форму договоров как по вкладам, так и по кредитным продуктам. В кредитных организациях видят одни только в плюсы в цифровизации, такого же мнения придерживается ЦБ РФ. В свою очередь эксперты предупредили о возможных рисках.

О планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке. Банкиры указали, что в этом случае экономится время, не нужно подписывать каждую страницу и ждать визу контролера, пишут «Известия».

Кроме того, банки могут существенно сэкономить на расходах, связанных с обработкой, логистикой и хранением документов. По словам экспертов, безбумажный документооборот может сократить расходы на 20-30%, так и 50% и даже 90%.

Юристы указывают и на несколько опасных моментов при оформлении электронных договоров. Во-первых, это может привести к тому, что клиенты перестанут внимательно изучать детали сделки. Дело в том, что электронная форма способствует подписанию документов «не глядя», как лицензионные соглашения или разного рода условия использования в мобильных приложениях. Во-вторых, остается возможность утраты договора, потерь данных из-за сбоев в банковской системе, хотя представители кредитных организаций такой вариант предсказуемо отрицают.

В ЦБ также отметили, что заключение договоров без личного присутствия сторон – это повышающее риск обстоятельство. Оно требует усиленного внимания со стороны банка в идентификации клиентов.

В случае утраты электронного документа потери несут и кредитная организация и клиент. Банк должен будет доказать условия сделки: ставки, штрафы и так далее, а вкладчику придется подтвердить внесение в банк денежных средств.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.02.20

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