российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 февраля 2020, 09:19 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

США и Британия рекордно увеличили закупки российской нефти

США, Великобритания и Турция по итогам 2019 года значительно увеличили объемы закупок российской сырой нефти, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Отмечается, что увеличение объемов импорта нефти в США и Соединенное королевство было двукратным. Это произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских санкций против Венесуэлы и Ирана. США ежемесячно закупали в Венесуэле 15-20 млн барр. нефти и около 2 млн барр. нефтепродуктов, но летом полностью прекратили эти закупки.

Как писал «Новый День», в октябре 2019 года Россия поставила в США 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире по данному показателю и обогнав Мексику. Лидерство по поставкам Нефти США остается за Канадой. Эта страна поставила в США 136,5 млн баррелей.

В отчете также указано, что в июне 2019 года Россия поставила в США 16 млн баррелей, в июле – 15,2 млн, в августе – 19 млн, в сентябре – 14,2 млн баррелей. В ноябре же объемы поставок по сравнению с рекордным октябрем снизились до 19,2 млн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.02.20

Российские пивовары потребовали ужесточить техрегламент на пиво. / Министр инвестиций рассказала о мошеннической схеме с нацпроектами. / Глава МИД Украины призвал Запад щедрее раскошелиться на антироссийские санкции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Новак поделился прогнозами о спросе на нефть

США готовы сделать из Черногории свой газовый центр

Россия опередила Мексику по поставкам нефти в США

Минэнерго США заявило о возможном подорожании нефти до $183 за баррель

Лукашенко указал пересмотреть газовые договоренности с Россией

США «отсрочили» запуск «Северного потока – 2» на два года

Война за Арктику. Расклад интересов и проблем северного региона

МИД Австрии ответил США по вопросу поставок газа в ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Экономика, Европа, Нефтедобыча, Нефть и газ, США, Турция, Цены на нефть,