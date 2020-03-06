Нефть и коронавирус тянут рубль вниз: евро и доллар рекордно дорожают

Рубль продолжает сдавать позиции по отношению к основным валютам в ходе торгов на Московской бирже. Курс евро поднялся выше 77 рублей, а доллар стал дороже 68 рублей – впервые с января прошлого года

Российская национальная валюта падает на фоне продолжающего снижения мировых цен на нефть – смесь Brent стала дешевле 50 долларов за баррель – и обвала фондовых рынков США, Азии и Европы из-за опасений относительно распространения коронавируса COVID-19 в мире и нарастания проблем в мировой экономике.

На 13:00 мск евро торговался по 77,03 рубля, что на 1,13 выше цены закрытия предыдущих торгов, следует из данных Мосбиржи. Доллар к этому времени вырос на 47 копеек, до 68,19 рубля.

К 14:08 мск курс единой европейской валюты зафиксировался на уровне 76,99 рубля, а «американец» торговался по 68,05 рубля.

Центробанк РФ повысил официальный курс евро с 7 марта на 2,15 рубля, до 75,8424 рубля. Официальный курс доллара вырос на 1,33 рубля, до 67,5175 рубля.

Тем временем усиливают падение и российские фондовые индексы. На открытии торгов индекс Московской биржи снизился на 1,67% до 2769,66 пункта, а индекс РТС упал на 2,55% и составил 1290,08 пункта. На 14:21 мск индекс Мосбиржи упал на 4,4% до 2692,71 пункта, индекс РТС снизился на 5,77% до 1247,48 пункта.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent на Лондонской бирже ICE снижается на 3,86% – до 48,13 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подешевели на 3,65%, до 44,28 доллара на баррель. На 14:45 мск цена нефти Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель – впервые с июля 2017 года. Стоимость этой нефтяной смеси снизилась на 4,58%, до 47,8 доллара за баррель.

Цены на «черное золото» падают перед переговорами участников ОПЕК+, где будет рассматриваться вопрос о дополнительном сокращении квоты на добычу нефти. Встреча пройдет 6 марта. Ранее Москва выступила против снижения нефтедобычи.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.03.20

Федералы подлатают главную трассу между Курганом и Екатеринбургом. / Коронавирус заставил чиновников перенести Красноярский экономический форум. / В мэрии рассказали, какие парки и набережные отремонтируют в 2020-м. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»