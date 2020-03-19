Рубль стал второй самой нестабильной валютой в мире

Российский рубль стал второй валютой в мире по волатильности к доллару США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Лидером среди нестабильных валют является мексиканский песо.

На второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к американскому доллару аналитики поставили рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК. Временная волатильность российской валюты, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%. У мексиканского песо – 26,5%.

На конец 2019 года рубль занимал шестое место среди самых волатильных валют – лучший результат с 2014 года. До срыва сделки ОПЕК+ российская валюта была на четвертом месте. Два дня назад – на третьем.

Накануне усилился обвал котировок на финансовых рынках. Стоимость нефти обрушилась более чем на 10% – до 26 и 22 долларов США за баррель марки Brent и WTI соответственно, что привело к обесцениванию российской валюты – на биржевых торгах курс доллара превысил 80 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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