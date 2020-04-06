Китайцы указали на успехи российского ОПК, благодаря санкциям Запада

Санкции США в отношении экспорта вооружений помогли России. Такие выводы, основанные на официальных данных Минобороны России об экспорте вооружения по итогам 2019 года, опубликовало государственное информационное агентство Китая «Синьхуа».

Так, по данным российского оборонного ведомства, стоимость отправленных за границу товаров военного назначения превысила 15,2 млрд долларов, а потому, считают китайские эксперты, Россия смогла сохранить ведущие позиции на международном рынке в данной сфере. Успешная реализация вооружений увеличит возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что благотворно скажется на экономическом росте в стране.

За минувший год оружие российского производства заказали более 50 стран, напоминает «РГ». Объем продаж при этом вырос по сравнению с 2018 годом. Тогда он составлял 15 млрд долларов. Напомним, что основными покупателями продукции российского ОПК являются страны Ближнего Востока. Так, например, Россия заключила сделки на поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» с Индией и Турцией. Немалый интерес страны проявляют к истребителям Су-35С.

В то время, пока страны Запада сохраняют антироссийские санкции, Москва успешно действует на восточном и южном направлениях, отмечает автор статьи. Азиатские и африканские страны, заботясь об укреплении своих вооруженных сил, также интересуются качественным и недорогим российским вооружением. Для них приобретение российского оружия – жизненная необходимость, ввиду геополитической обстановки.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 06.04.20

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