«Адресная помощь нужна всем отраслям»: в Счетной палате призвали расширить меры поддержки – из-за COVID-19 пострадали все

Государство должно признать все отрасли отечественной экономики пострадавшими от пандемии коронавируса и оказать им адресную помощь. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.

По его словам, «потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей» (цитата по ТАСС). Шилков объяснил, что для ряда отраслей, например, для общепита, не действует эффект отложенного спроса, а некоторые сферы, в том числе салоны красоты и ателье, не могут перейти в онлайн-формат работы.

Аудитор также заявил о необходимости значительного усиления мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, их сотрудников и самозанятых граждан.

По его мнению, снижение налоговых ставок или мораторий не спасет предприятия от неизбежных потерь. А мораторий на уплату аренды может поставить под удар собственников помещений, отметил Шилков. Для соблюдения интересов всех сторон Счетная палата предлагает установить арендную плату в виде процента от оборота предприятия. По словам аудитора, эта мера должна быть принудительной и действовать по договорам, заключенным до 1 апреля 2020 года.

Кроме того, СП предлагает отодвинуть на полгода графики выплат по кредитам для малого и среднего бизнеса без увеличения процентных ставок и введения дополнительных обязательств вне зависимости от того, выдан ли займ юридическому или физическому лицу. Еще одно предложение – упростить форму заявления и сократить пакет документов, чтобы доказать уменьшение доходов предприятия. В этом случае государство должно возместить банкам понесенные потери, полагает Шилков.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Многие предприятия были вынуждены временно закрыться из-за введенных ограничений. Чтобы выжить, компании сокращают штат, отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска или урезают зарплаты.

Представители бизнес-сообществ при этом заявляют о недостатке мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом и введения ограничительных мер в стране, а также об ограниченности уже утвержденных мер.

Экономисты сочли «близорукими» и «безответственными» антикризисные меры правительства РФ в отношении граждан и бизнеса.

Добавим, что накануне президент РФ Владимир Путин в третий раз за последние две недели объявил о мерах поддержки бизнеса и населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Он также поручил кабмину совместно с ЦБ разработать программу дополнительной поддержки бизнеса, которая «должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы сотрудников».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.04.20

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