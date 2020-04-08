Кудрин допустил увеличение госдолга ради поддержки экономики

Экономике России могут потребоваться вливания, превышающие 7% ВВП, что, вероятно, заставит пойти на увеличение госдолга, считает глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин.

Объявленные меры поддержки со стороны государства, по его оценкам, уже превышают 5% ВВП, с учетом выпадающих доходов от падения цен на нефть, которые достигли 3-4 трлн рублей только на федеральном уровне. Однако этого недостаточно, в связи с чем требуются стимулирующие меры еще на 2-3% ВВП, уверен глава СП.

Он озвучил такую оценку на недавнем совещании у президента Владимира Путина с правительством, передает РБК. Он считает, что «даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз [в 2009 году], общий объем поддержки от 5% ВВП и выше скорее всего потребуется». «В ближайшее время требуется дополнительная поддержка бизнеса еще на 2-3% ВВП. Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», – пояснил главный аудитор.

Кудрин полагает, что дополнительные стимулирующие расходы, помимо уже принятых мер, должны составить еще на 2-3 трлн рублей.

Между тем, по подсчетам ING Bank, которые приводит Bloomberg, пакет объявленных российскими властями мер поддержки пока не превышает 2% ВВП, что меньше, чем в других странах. При этом в кризис 2009 года Россия выделила на меры поддержки порядка 10% ВВП, отметил Кудрин.

«Очевидно, что такие дополнительные объемы поддержки не рационально финансировать только за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответственно, можно рассматривать и увеличение государственного долга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг», – уверен Кудрин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.04.20

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