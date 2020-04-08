«Близоруко и безответственно»: экономисты оценили на «двойку» антикризисные меры правительства РФ

Антикризисные меры российского правительства являются «близорукими» и «безответственными» в отношении граждан и бизнеса. Как считают экономисты, кабинет министров заслуживает «двойку» за антикоронавирусные решения. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало накануне на заседании Экономического клуба компании ФБК Grant Thornton.

В частности, директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев обратил внимание, что правительство РФ отказывается от международного опыта и не хочет идти на прямую поддержку граждан. «Российский власти скромничают в этом отношении, хотя возможности, чтобы масштабно помогать людям, на самом деле есть. У нас, как известно, на 1 апреля 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 12,9 трлн рублей. Даже если по 50 тысяч выдать всему населению страны, получится 7,5 трлн рублей. Понятно, что нуждается не все население страны. Я против того, чтобы выдавать деньги абсолютно всем. Такая поддержка потребуется в 5-6 раз меньшему количеству – цена вопроса тогда 2-3 трлн, а в ФНБ – 12, 9 трлн рублей», – сказал Николаев.

Между тем, по его мнению, на эти деньги «выстроилась теневая очередь». «У нас, как известно, долго ждали, когда ФНБ достигнет 7% от ВВП – это около 8 трлн рублей. И вот, наконец, средства ФНБ можно использовать на проекты. Дождались, когда стало больше 8 трлн – там я уверен, уже негласная теневая очередь выстроилась, потому что есть почти 5 трлн рублей, которые можно распределить, а тут – кризис, говорят, что людям нужны деньги. Это не согласуется с планами», – полагает эксперт.

Николаев подчеркнул, что такая политика «очень близорука». «Расставляйте приоритеты правильно. Если людей оставлять с этим кризисом наедине, как выходить будем? Какой спрос, на что люди будут жить?!» – возмутился он.

Профессор Высшей школы экономики, бывший заместитель министра финансов РФ Олег Вьюгин со своей стороны согласился, что российское государство «привыкло брать и не привыкло давать». «А если давать, то определённым образом… У нас государство должно, прежде всего, обеспечить себя, а люди – это те, кто должен обеспечить это. Думаю, эта психология работает. Как это, взять и так просто раздать деньги? Рука не поднимается», – сказал Вьюгин.

Руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев назвал реакцию властей на кризис – «безответственной». «Своими действиями российское правительство и российская власть множит неопределенность: непонятно, что завтра ждать и каким образом мы будем переживать период. Все решения будут предприниматься на очень краткосрочную перспективу. Попытки заглянуть вперёд и сделать упреждающие шаги по отношению к издержкам бизнеса нет», – считает Буклемишев.

По его оценке, в результате Россия на фоне падения спроса уже в ближайшее время может столкнуться с шоком предложения. «В стране после указа о продолжении самоизоляции, полулегального без введения ЧС, решения сдвигаются на уровень субъектов. Субъекты, с одной стороны, не имеют ни денежных, ни во многих случаях интеллектуальных ресурсов, чтобы проводить осознанную политику. Появляется риск, что шок спроса, с которым мы сейчас сталкиваемся, наложится на шок предложения. Барьеры между субъектами федерациями, установление карантинных режимов с тем, что люди не могут выйти на работу – вопрос только, когда встанут производственные цепочки?» – сказал экономист.

«Я даже не говорю про сервисный сектор. Подачка, которую им сделали, снизив вдвое социальные платежи… Ну господа, если ноль, то из него все равно что платить – 30% или 15%», – добавил он.

По мнению экономиста, решения властей фактически побуждают предпринимателей закрывать свой бизнес. «Для многих рациональным решением в условиях такого поведения властей будет закрыть бизнес и больше никогда об этом деле не думать», – сказал Буклемишев.

Как полагает эксперт, власти недооценивают кризис и его последствия для страны и граждан. «На мой взгляд, все, что происходит сегодня – катастрофическая недооценка масштабов кризиса и тех угроз, с которыми мы сталкиваемся, и многих вещей, которые накладываются с точки зрения мирового развития, цен на нефть. Я думаю, что «двойку» можно смело поставить в отношении всего, что происходит в мерах экономической политики по антикризисному фронту», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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