Половина регионов «под шумок» намерена ограничить продажу алкоголя

До половины регионов России готовы до конца мая ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, если их площадь менее 50 кв метров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексея Небольсина.

Он отмечает, что федеральный закон, ограничивающий площадь заведений общепита, торгующих алкоголем в жилых домах, 20 квадратными метрами позволяет местным законодателям самостоятельно устанавливать более жесткие требования. Небольсин полагает, что региональные меры в нынешнем виде могут коснуться полноценных ресторанов с площадью около 120 кв. метров (с учетом кухни, склада и других помещений) также могут пострадать.

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, если изменения будут приняты, предпринимателям будет невыгодно увеличивать площадь залов обслуживания. При этом на выпивку приходится до 40-50% выручки предприятий общепита. В связи с этим многие заведения задумаются, стоит ли в принципе открывать новые точки, отметил Бухаров. Только в Подмосковье, где поправки уже приняты в первом чтении, закрыться может около 3 тыс. точек, пишет издание.

Эксперт считает, что нововведения ударят по отрасли, которая и без того несет серьезные убытки на фоне принятых в связи со вспышкой коронавирусной инфекции ограничениях. Вдобавок сократятся и поступления от аренды и налогов, увеличится потребление нелегального алкоголя, полагает он.

Напомним, запрет на продажу алкогольной продукции в малых заведениях, расположенных в жилых домах, вступил в силу 5 мая. Поводом стали жалобы жителей на шум от выпивших посетителей в заведениях и на прилегающей территории. Речь также шла и о борьбе с лжекафе, когда магазины по разливу пива маскируются под кафе и бары, чтобы торговать, минуя ограничения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.05.20

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