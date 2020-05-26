Банки ввезли в Россию рекордный объем иностранной валюты

Российские банки в марте ввезли в страну рекордный за шесть лет объем валюты. Таким образом кредитные организации пытались защититься от набега вкладчиков, которые сняли с депозитов за месяц 5 млрд долларов. Поведение банковских клиентов объясняется резким обвалом рубля из-за несостоявшейся сделки ОПЕК+ и началом пандемии коронавируса.

По данным Банка России, марте на фоне пандемии и падения финансовых рынков банки ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро в наличной форме, передает РБК. По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза.

Разрыв сделки ОПЕК+ обвалил рубль, который стал второй по волатильности валютой в мире. По реальному курсу российская валюта за месяц ослабла на 12,2% к доллару и на 13,5% к евро. Чтобы поддержать рубль, ЦБ с 10 марта проводил сделки по «упреждающей продаже валюты» в рамках бюджетного правила, согласно которому при падении цены на нефть ниже пороговой отметки в 42,4 доллара за баррель регулятор начинает продавать валюту из ФНБ в интересах Минфина.

«Банки подкрепляют свою потребность в банкнотах самостоятельно, через завоз иностранной валюты из-за рубежа. Они совершают эти сделки с иностранными банками-корреспондентами», – поясняют аналитики. Рост поставок долларов и евро объясняется увеличением спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке. «Несмотря на растущую долю безналичных валютообменных операций (через интернет либо мобильный банк), подавляющий их объем продолжает совершаться в наличной форме в офисах либо операционных кассах», – говорят эксперты.

Так в марте россияне сняли с банковских депозитов 315 млрд рублей, или 1% всего объема. Отток в основном затронул валютные депозиты граждан: граждане забрали рекордный объем валюты за десять лет – 5 млрд долларов. «Необходимость в наращивании запасов иностранной наличной валюты в кассах и банкоматах была вызвана двумя набегами вкладчиков на банки – из-за обвала нефти и рубля и из-за введения налога на вклады и режима самоизоляции», – отмечают собеседники РБК.

По словам аналитиков, из-за пандемии этой весной не будет традиционного роста спроса населения на наличную валюту перед сезоном. Ввоз валюты значительно сократился в апреле, и дальше банки перестанут закупать доллары и евро в больших объемах.

Москва, Зоя Осколкова

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