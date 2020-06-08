В Госдуме предложили узаконить минимальный размер почасовой оплаты труда

Депутаты Госдумы при участии члена Совета Федерации разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Как сообщает РИА «Новости», авторство законотворческой инициативы принадлежит депутатам от ЛДПР Ярославу Нилову, Игорю Лебедеву, Алексею Диденко, Андрею Свинцову и сенатору Сергею Леонову.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час»,– следует из текста законопроекта. Документ направлен на рассмотрение правительства.

Авторы законопроекта считают, что рассчитываемая сегодня, исходя из минимального размера оплаты труда часовая ставка, слишком мала. Она составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Вместе с тем, указывают народные избранники, работники вынуждены соглашаться с такими условиями из-за роста безработицы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.20

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