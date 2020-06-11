Падающий нефтяной рынок ударил по рублю: доллар и евро пошли резко вверх

Мировые цены на нефть демонстрируют резкое падение днем 11 июня. Стоимость североморской нефтяной смеси Brent рухнула более чем на 6%, августовские фьючерсы торгуется на отметке ниже $40 за баррель. На этом фоне курс доллар США в ходе торгов на Московской бирже взлетел выше 69 рублей, а курс евро приблизился к 79 рублям.

По состоянию на 16:59 мск, цена нефти Brent с поставкой в августе упала на 6,37%, до $39,07 за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже ICE. Цена опустилась ниже $40 впервые с 6 июня.

Стоимость американской легкой нефти марки WTI снижалась более чем на 3%. Сейчас июльские фьючерсы торгуются на отметке $36,24 за баррель, подешевев на 3,36%.

Цены на нефть падают на новостях о запасах нефти в США. В среду американское управление энергетической безопасности (EIA) опубликовало недельный отчет о коммерческих запасах нефти в стране. В нем говорится, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились до максимального уровня с 1982 года и достигли 538,06 млн баррелей.

Резкое падение нефтяных цен ударило по курсу рубля. На торгах на Московской бирже доллар и евро подорожали более чем на 1 рубль. По состоянию на 16:39 мск, курс «американца» вырос на 1,02 рубля, до 69,53 рубля. Курс евро к этому времени поднялся на 1,05 рубля, до 78,98 рубля.

Падают и российские фондовые индексы. Так, индекс РТС на 17:15 мск снизился на 2,61%, до 1244,25 пункта, индекс Мосбиржи потерял 1,69%, опустившись до 2738,18 пункта

Напомним, что 6 июня страны-экспортеры нефти ОПЕК+ договорились продлить сокращение объема добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля для сбалансирования ситуации на нефтяном рынке. В понедельник, 8 июня, впервые с начала марта цены на нефть Brent выросли до $43,4 за баррель.

Москва, Наталья Петрова

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