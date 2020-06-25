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Четверг, 25 июня 2020, 10:14 мск

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Депутаты предлагают доплачивать родителям за отказ водить ребенка в детский сад

Родители, которые откажутся от места в детском саду, должны получать ежемесячную выплату. С таким предложение выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Парламентарий направил письмо с инициативой министру просвещения России Сергею Кравцову. Ежемесячная выплата семьям, которые не будут водить ребенка в детский сад, может решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», – цитирует депутата RT.

Власов добавил, что родители могут в любой момент отказаться от выплаты и вновь встать в очередь на получение места в дошкольном учреждении. Парламентарий верен, что введение такого механизма позволит существенно сократить очереди в детские сады, а также даст дополнительную финансовую поддержку тем, кому есть с кем оставить маленького ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

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