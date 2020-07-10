У россиян скопился рекордный объем наличных денег

В России объем наличной денежной массы достиг рекордного уровня. По словам аналитиков, этому способствуют схемы ухода бизнеса от налогов, когда работодатели выдают зарплату в конвертах. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предлагает провести деноминацию.

Центробанк зафиксировал рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн рублей, пишут «Ведомости». Таким образом, на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 тысяч рублей наличности.

Банковские счета пустеют, при этом речь идет как о депозитах физических лиц, так и корпоративных. Росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн рублей», – отмечает аналитик.

Разуваев считает, что выявить незадекларированные доходы и контролировать теневые операции поможет деноминация рубля в 100 раз. В результате доллар будет стоить порядка 70 копеек, проезд в метро – 50 копеек, буханка хлеба и килограмм сахара – по 30 копеек. По мнению аналитика, возвращение в оборот копеек повысит доверие к российской валюте.

Другие эксперты сомневаются в целесообразности этой меры. Чаще всего деноминация является следствием резкого обесценивания валюты. Это может вызвать панику у населения, которое начнет скупать иностранные деньги.

Кроме того, расходы понесет не только Центробанк, но и предприниматели, которым будет необходимо перенастраивать оборудование: банкоматы, кассы, терминалы и вендинговые автоматы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.07.20

Безработица в России достигла рекордного уровня. Что делать, если вы потеряли работу?. / Афера на 700 млн: завершено расследование уголовного дела о хищении алмазов «АЛРОСА». / Севастополь лидирует в России по росту цен на бензин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»