Российский банк лишился лицензии впервые за пять месяцев

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление деятельности у «Народного банка Тувы» (НБТ). Об этом сообщается на сайте регулятора. Это первое лишение лицензии российской кредитной организации с 31 января.

По данным Банка России, НБТ нарушил обязательный норматив текущей ликвидности, а также допустил несвоевременное исполнение клиентских платежей. Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы и нормативные акты регулятора, в том числе завышала стоимость имущества.

Установлено, что деятельность банка была убыточной на протяжении более чем пяти лет. Кредитный портфель НБТ на 40% представлен безнадежной задолженностью. Более 80% активов кредитной организации составляли объекты недвижимости.

По величине активов «Народный банк Тувы» занимал 416 место в банковской системе РФ. Банк являлся участником системы страхования вкладов. Клиенты могу получить страховку в размере 100% вклада, но не более 1,4 млн. Выплаты начнутся Агентством по страхованию вкладов не позднее 28 июля 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.07.20

Для России экспорт золота стал выгоднее продажи газа. / Президент РФ подписал закон о пониженных тарифах для СЭЗ Крыма. / Киев бессилен против масштабного проникновения крымского вина на Украину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»