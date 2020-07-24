российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 июля 2020, 09:49 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В России хотят ввести сбор с продаж алкоголя и табака на развитие медицины

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкогольных напитков и табачных изделий. Деньги пойдут на развитие здравоохранения. С инициативой выступил член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Свою идею Хамзаев озвучил в письме, направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет RT. Автор предлагает обложить сбором в 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов предприятия розничной торговли и общепита.

Член ОП напоминает, что социальная нагрузка от злоупотребления табаком и алкоголем ложится на государство, а экономические потери составляют до 5% ВВП.

По мнению Хамзаева, на конечной стоимости товаров этой категории новый сбор отразиться не должен. «Цена при использовании механизмов регулирования не должна вырасти для покупателей больше чем на 10%», – отметил он.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.07.20

И.о. министра АПК назначена Светлана Островская. / Китай намерен закрыть генконсульство США. / В России хотят ввести налоговый вычет для пенсионных взносов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Алкоголь

Роскачество дало рекомендации по выбору вина к мясу на углях

Минтрансу предложили запретить продажу алкоголя в поездах

Россияне стали активно скупать спиртовые настойки в аптеках

Минпромторг предложил смягчить правила торговли алкоголем

Ученые выявили наиболее подверженных алкоголизму людей по группе крови

Роскачество признало водку самым безопасным продуктом в России

Российские производители бьют тревогу из-за нового техрегламента ЕАЭС на пиво

Россияне на самоизоляции стали больше пить, предпочитая крепкое в большой таре

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Алкоголь, Рост цен,