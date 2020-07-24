В России хотят ввести сбор с продаж алкоголя и табака на развитие медицины

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкогольных напитков и табачных изделий. Деньги пойдут на развитие здравоохранения. С инициативой выступил член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Свою идею Хамзаев озвучил в письме, направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишет RT. Автор предлагает обложить сбором в 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов предприятия розничной торговли и общепита.

Член ОП напоминает, что социальная нагрузка от злоупотребления табаком и алкоголем ложится на государство, а экономические потери составляют до 5% ВВП.

По мнению Хамзаева, на конечной стоимости товаров этой категории новый сбор отразиться не должен. «Цена при использовании механизмов регулирования не должна вырасти для покупателей больше чем на 10%», – отметил он.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.07.20

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