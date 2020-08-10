В России снизились продажи алкоголя

Продажи алкоголя в России с марта по июль месяц 2020 года упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе анализа более 22 млрд кассовых чеков.

В середине марта россияне покупали в рознице и общепите алкоголя чуть больше, чем в прошлом году, к середине апреля продажи резко упали, потом понемногу начали восстанавливаться, но к середине июля так и не достигли значений прошлого года, сообщает оператор фискальных данных «Такском». В тот же период цена алкогольных напитков оказалась на 2% ниже, чем в прошлом году.

Наибольшее падение продаж отмечается в отделе шампанского – 30%. Крепкий алкоголь – водка, коньяк, настойки, ром, джин, виски, бренди, текила, абсент, бальзам, ликер, наливка – продавался хуже на 13%. При этом средняя цена выросла на 8%. Меньше снизились продажи пива (9%) и вина (7%). При этом пиво стало дешевле на 4%, а цена на вино подросла на 8%. Рост продаж наблюдался только в отделе сидра – на 7%. При этом цена снизилась на 9%.

В общем объеме продаж на крепкий алкоголь в марте-июле 2020 года пришлось 46%, пиво – 42%, вино – 10%, сидр – 2%. Почти такое же распределение наблюдалось и в прошлом году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.08.20

В Киеве потребовали заломить Европе «настоящую цену» за политическую продажу Украины. / На главном рынке Кургана планируют проводить региональные ярмарки. / Запад запретил Украине воевать за Крым, но всё равно просчитался. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»