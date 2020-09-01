Аналитики спрогнозировали рост цен в России в сентябре

Эксперты предсказали рост цен в сентябре на уровне 3,6%, к концу года инфляция ускорится до 3,7%. Этому способствует снятие карантинных ограничений и оживление потребительского спроса. Исследование опубликовало РИА «Новости».

По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 3% с апрельских 3,1%, в июне цены подросли до 3,2%, а в июле показатель ускорился до 3,4%. Центробанк РФ в июле обновил прогноз по инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает уровня в 3,7-4,2%, а в конце следующего года показатель будет находиться в диапазоне 3,5-4%.

«Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом – некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию», – говорится в результатах опроса.

По словам аналитиков, август и сентябрь традиционно являются дефляционными месяцами. В случае спокойной эпидемиологической обстановки и отсутствия новых ограничительных мер годовая инфляция в сентябре не превысит 3,5%, считает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. Такого же мнения придерживается макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимиа Евстифеев прогнозирует в сентябре в месячном выражении дефляцию, а в годовом рост цен лишь на 3,4%. Значительно отличается мнение экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова. Он уверен, что сентябре инфляция достигнет 3,8% из-за затухания давления на цены со стороны внутреннего предложения свежих овощей и фруктов, реализации отложенных повышений цен на ЖКУ в отдельных регионах, а также подстройки цен к постепенному восстановлению спроса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.20

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