Импорт вин в Россию оказался под угрозой из-за нововведения

Российские магазины стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме продукции. Причиной тому стал новый закон «О виноградарстве и виноделии в РФ», который вступил в силу 26 июня 2020 года. По оценкам участников рынка, проблема заключается в трактовке его нормы, которая требует в обязательном порядке указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Однако технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить данное условие.

«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, – полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», – заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, представляет крупнейшие торговые компании) Владимир Ионкин.

Как отмечает РБК, один из крупнейших поставщиков алкоголя – группа Simple – подтверждает наличие проблемы. По оценкам экспертов, в части маркировки закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети, не желая попасть под внушительные штрафные санкции, вынуждены требовать наличие маркировки нового образца.

Участники рынка указывают, что проблемы затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин. Так, например, коньяк – результат купажа дистиллятов различной выдержки, технология его производства предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. А в составе игристых вин в свою очередь может быть купаж, и эта информация нередко засекречена производителем. Кроме того, ряд столовых вин состоит из виноматериалов, произведенных в разных регионах. «Основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением», – сетует гендиректор Simple Максим Каширин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.20

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