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Понедельник, 7 сентября 2020, 15:04 мск

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Курс рубля резко обвалился из-за снижения цен на нефть

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Падение рубля усилилось на фоне дешевеющей нефти.

Курс европейской валюты поднялся на 79 копеек, до 90 рублей. Американский доллар поднялся на 76 копеек и стал стоить 76,12 рубля.

Российская валюта упала к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок и ухудшения геополитического фона. В частности, стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent снижается до 41,94 доллара за баррель (-1,69%), а сорта WTI – до 39,04 доллара за баррель (-1,84%). «Черное золото» подешевело после сообщения Саудовской Аравии, которая снизила стоимость своей нефти для клиентов из Азии и США.

По мнению ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова, основным фактором снижения курса рубля стали геополитические риски. «Утром стало известно об очередном обострении в Белоруссии, пропали основные оппозиционные фигуры. В Германии все активней говорят о необходимости остановки строительства Северного потока-2. Ангела Меркель сегодня заявила, что готова связать создание газопровода и историю с Алексеем Навальным», – цитирует Богданова агентство ПРАЙМ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.09.20

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