Текила в России может попасть под запрет из-за регламента ЕАЭС

Правительство Мексики обеспокоено отсутствием регулирования текилы и мескаля в техническом регламенте Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Документ должен вступить в силу до 1 января 2022. Если изменения не внесут, текила может исчезнуть из продажи на территории стран ЕАЭС.

Посол Мексики Норма Пенсадо обратилась к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку с просьбой поддержать внесение дополнений в технический регламент, пишут «Ведомости». Дело в том, что в документе установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: в пересчете на безводный спирт оно должно быть не более 0,05%. Согласно мексиканскому стандарту в текиле допустимый уровень содержания метанола может быть выше: он варьируется от 0,03 до 0,3%.

По действующим же сейчас нормам для некоторых напитков, в том числе и для текилы, в странах ЕАЭС этот показатель не регламентируется. Отдельного термина «текила» в техрегламенте нет. Таким образом, новые нормы в действующей редакции документа ограничивают продажу в России этого напитка. Текила попросту исчезнет с рынков стран союза после вступления технического регламента в силу.

Содержание метанола в текиле обеспечивает характерные и уникальные для данного напитка аромат и вкус, оно безопасно для здоровья потребителей. Технология производства строго регламентирована мексиканскими законами. Концентрация безопасна, но формально она не соответствует новым требованиям ЕАЭС. Чтобы избежать запрета на продажу текилы, необходимо внести изменения в новый регламент и установить к текиле и мескалю требования, соответствующие стандартам страны производства.

В России спрос на текилу, по словам игроков алкогольного рынка, стабилен много лет. Розничные продажи текилы и мескаля в РФ в прошлом году, по данным Euromonitor International, составили 6,1 млрд рублей.

Мехико, Москва, Зоя Осколкова

Мехико, Москва. Другие новости 18.11.20

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