Защита цифрового рубля обойдется России в 20 млрд рублей

Российские банки обсуждают с ЦБ вопрос введения цифрового рубля. По оценкам кредитных организаций, создание киберустойчивой системы обойдется минимум в 20-25 млрд рублей. Чем больше участников будет задействовано в схеме, тем сложнее ее будет защитить, но тем удобнее она будет для клиентов.

Осенью 2020 года Банк России выпустил доклад, согласно которому крипторубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными, пишет РБК. По мнению регулятора, новый формат денег снизит издержки на проведение расчетов, повысит уровень финансовой доступности, способствует развитию финансовых услуг и повышению конкуренции.

2 декабря прошло заседание участников Ассоциации банков «Россия» с представителями Центробанка РФ. Регулятор предлагает три модели введения в оборот цифрового рубля: одна из них не предполагает участия банков в системе, в двух других они являются посредниками. Во всех случаях деньги, которые клиенты сейчас держат в коммерческих кредитных организациях, цифровыми рублями считаться не будут. При этом крипторубль может представлять собой цифровой код и храниться в специальном электронном кошельке в ЦБ, который будет его эмитентом.

Согласно расчетам аналитиков Сбербанка, расходы банковского сектора на создание киберустойчивой системы для цифрового рубля составят минимум 20-25 млрд рублей. Существующий в настоящее время механизм киберзащиты не справится с угрозами для новой формы валюты, считают в Сбербанке. В частности, слабый уровень безопасности наблюдается у финтехкомпаний, которые могут быть допущены к открытию кошельков и проведению расчетов с цифровым рублем. Кроме того, есть риски хищения профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при идентификации, а также повторного использования одной и той же цифровой валюты при офлайн-расчетах.

Концепция выпуска и обращения цифрового рубля Сбербанка предполагает превращение всех безналичных денег в цифровые, а у банков и пользователей должна появиться возможность программировать крипторубли на оплату конкретных товаров и услуг или, наоборот, на запрет проведения ряда операций.

В свою очередь представитель ЦБ высказал мнение, что оценки связаны не столько с реальной будущей инфраструктурой, «сколько с опасениями банков, в том числе крупнейших, относительно будущего бизнеса, если будет введен цифровой рубль». То есть, проект, удешевив издержки для экономики, приведет к некоторому снижению маржи банков. «Реальные оценки затрат на инфраструктуру зависят от модели и от технологии, которая будет выбрана. Этот расчет будет возможен только после того, как мы более детально опишем концепцию цифрового рубля и архитектуру решения», – заявил представитель регулятора.

В ответ на предложение Сбербанка превратить все безналичные рубли в цифровые ЦБ РФ сообщил, что такая схема точно не будет работать и приведет к «коллапсу» всей системы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.12.20

Суд прекратил производство по делу в отношении главы Кировского района Александра Лошакова. / Путин назвал имя сменщика Чубайса на посту главы «Роснано». / Школьников отправят учиться в торговые центры? Девелоперы пытаются снять с себя социальные обязательства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»