Россия продлила эмбарго на ввоз продуктов из стран Запада

Российское правительство продлило действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Решение утверждено в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 21 ноября 2020 года До этого же срока продлено и решение об уничтожении ввозимой санкционной продукции.

В список стран, на которые распространяется ограничение, вошла и Великобритания в связи с выходом Королевства из состава ЕС. Впервые продовольственное эмбарго стало действовать 6 августа 2014 года. Изначально на территорию РФ был запрещен ввоз продуктов из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года список стран был расширен. В него вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

Запрет вводился на один год, но затем неоднократно продлевался. Поначалу под запрет попали мясная, молочная, рыбная продукция, а также овощи и фрукты. С октября 2017 года был введен запрет на ввоз живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродуктов и жира животных и животное масло.

Москва, Иван Гридин

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