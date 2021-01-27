Российская техника резко подорожает из-за глобального дефицита микросхем

Цены на технику и электронику российского производства могут вырасти на 50%. Об этом сообщают сами производители, дело в том, что из-за пандемии в мире возник дефицит полупроводниковых микросхем. Это также приведет к снижению темпов импортозамещения в России.

Мировые лидеры рынка потребительской электроники были вынуждены в разы увеличить заказы на различные детали, в том числе чипов, на фабриках по производству полупроводников, пишут «Известия». Спрос на технику резко подскочил с введением коронавирусных ограничений, когда увеличилось число людей работающих на удаленке, а школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.

Вендоры старались обеспечить себе профицит необходимых деталей для удовлетворения спроса на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. «Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов», – поясняет генеральный директор GS Nanotech Олег Ким.

Кроме того, ситуацию усложнила торговая война США и Китая. Из-за невозможности купить детали у одного из ведущих мировых изготовителей Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. такие гиганты, как Huawei и ZTE, начали закупать сырье про запас со сроком на один-два года, чтобы снизить риски. Производители микросхем заявили, что их конвейеры полностью загружены на первый и второй кварталы 2021 года. Работа некоторых линий распланирована на весь год.

«В открытую российским производителям в поставках никто не отказывает, но сроки меняются в сторону увеличения, как, впрочем, и для всех остальных заказчиков», – рассказал Ким. При этом, по данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), объемы закупок микросхем у российских компаний пренебрежительно малы относительно крупнейших глобальных корпораций.

Задержки в поставках могут сказаться на темпе импортозамещения в России. Также растут издержки на услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей со всего мира. Помимо этого, приходится тратиться на проверку комплектующих от непроверенных дистрибьюторов.

По словам игроков рынка, расходы на закупку комплектующих выросли на 20-30%, что, несомненно, приведет к росту конечной стоимости продуктов. Эксперты прогнозируют подорожание техники на 20-50%.

Москва, Зоя Осколкова

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