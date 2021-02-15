Депутаты от ЛДПР выступили с предложением распространить выплату материнского капитала на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью, рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram.

Telegram: В Госдуме хотят расширить перечень имеющих право на маткапитал

Народные избранники предлагают предоставить право на получение маткапитала в регионах, где наблюдается снижение рождаемости, женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка после 1 января 2022 года, а также женщинам, родившим (усыновившим) четвертого и последующих детей, если они еще не воспользовались своим правом на получение выплаты.

Кроме того, такое хотят предоставить мужчинам, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2022 года. Размер выплаты должен составить 503 237 рублей, следует из документа. Перечень регионов с низкой рождаемостью должно определить правительство.

По данным авторов законотворческой инициативы, наиболее низкий коэффициент рождаемости зафиксирован в Воронежской (1,3), Смоленской (1,3) и Ленинградской областях (1,1), а также в Мордовии (1,2). Они ссылаются на предварительную оценку Росстата.

В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 483 882 рублей, на второго – 639 432 рублей. Если на первого ребенка выплата уже была получена, то на второго выплатят 155 550 рублей.

Москва, Иван Гридин

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