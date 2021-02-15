российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 февраля 2021, 10:44 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуме хотят расширить перечень имеющих право на маткапитал

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутаты от ЛДПР выступили с предложением распространить выплату материнского капитала на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью, рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram.

Telegram: В Госдуме хотят расширить перечень имеющих право на маткапитал

Народные избранники предлагают предоставить право на получение маткапитала в регионах, где наблюдается снижение рождаемости, женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка после 1 января 2022 года, а также женщинам, родившим (усыновившим) четвертого и последующих детей, если они еще не воспользовались своим правом на получение выплаты.

Кроме того, такое хотят предоставить мужчинам, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2022 года. Размер выплаты должен составить 503 237 рублей, следует из документа. Перечень регионов с низкой рождаемостью должно определить правительство.

По данным авторов законотворческой инициативы, наиболее низкий коэффициент рождаемости зафиксирован в Воронежской (1,3), Смоленской (1,3) и Ленинградской областях (1,1), а также в Мордовии (1,2). Они ссылаются на предварительную оценку Росстата.

В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 483 882 рублей, на второго – 639 432 рублей. Если на первого ребенка выплата уже была получена, то на второго выплатят 155 550 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.02.21

Бывший замминистра экономики Свердловской области вернулся в мэрию Екатеринбурга. / Свердловская область потеряла позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. / Под Калугой из-за снега рухнула крыша здания, под завалами могут быть люди. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Пар ушел в свисток?» Госдума готовится отложить вступление в силу закона о продаже техники с обязательным российским ПО

Госдуме предложат отменить штрафы за езду по «выделенке» ночью

«Какая конфискация?!...» «Единая Россия» в Госдуме сильно огорчила семью своего однопартийца

«Варварство и дикость – животных берут в заложники»: Госдума приняла гуманный законопроект, запретив отнимать кошек и собак за долги

«Нацизм – это плохо. Но надо, чтобы у нас самих права соблюдались»: Госдума одобрила ужесточение наказания за реабилитацию фашизма в Интернете

Госдума ужесточила наказание для организаторов и участников митингов

«Защита цифрового суверенитета страны»: Госдума одобрила наказание для Интернет-платформ

В Госдуме призвали вмешаться в ситуацию на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Госдума,