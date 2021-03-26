ЦБ РФ лишил лицензии банк «Мегаполис»

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Мегаполис» (город Чебоксары), говорится в сообщении на сайте регулятора. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. По величине активов банк занимал 234 место в отечественной банковской системе.

ЦБ принял решение об отзыве лицензии из-за того, что финансовая организация банк нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«По результатам проведенных Банком России контрольных мероприятий по закупке иностранной валюты установлены неоднократные факты неотражения банком «Мегаполис» указанных операций в бухгалтерском учете и отчетности», – сообщает регулятор.

Информацию о проведении кредитной организацией операций, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, ЦБ передаст в правоохранительные органы.

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты страховых возмещений вкладчикам банка начнутся не позднее 9 апреля 2021 года. Клиентам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, Зоя Осколкова

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