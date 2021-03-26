Посол Италии попросил Москву отменить ограничения на пармезан

Сыр пармезан попал в санкционный список продуктов по «технической ошибке», что следует исправить, сказал в интервью Forbes посол Италии в России Паскуале Терраччано. «Мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы», – заявил посол.

Напомним, что Италия уже просила Россию отменить эмбарго на пармезан. Предложение было выдвинуто в 2019 году. Его озвучил глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо. Он назвал запрет несправедливым. «Производство пармезана является важным промышленным сегментом для Италии, к тому же этот сыр дарит счастье тем, кто его ест», – заявлял министр.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 26.03.21

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