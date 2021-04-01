В России резко дорожают велосипеды

Ретейлеры заявили об ощутимом дефиците велосипедов, который у некоторых марок доходит до 70% от каталога, сказал «Коммерсанту» гендиректор магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea и Specialized) Владимир Лосинский.

Он пояснил, что многие модели, поступившие до апреля или должны прийти к середине лета, уже выкуплены. Из-за пандемии коронавирусной инфекции производители были вынуждены ввести квоты для стран и рынков. В результате сроки поставки сдвинулись на квартал. «Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне-июле или даже позже», – посетовал Лосинский.

По словам автора и куратора проекта Let's bike it! Владимира Кумова предпосылки возникновения дефицита наметились еще в прошлом году. Тогда продажи двухколесного транспорта значительно выросли по всему миру и в России тоже. На фоне пандемии велосипед оказался хорошим развлечением, полезным для здоровья, а также позволил отказаться от общественного транспорта.

Кроме того, на поставках в этом году сказалась приостановка работы нескольких велозаводов в США, а теперь они не могут в короткие сроки нарастить мощности. Кроме того, предприятия испытывают нехватку комплектующих, цены на которые выросли, а сроки их поставки увеличились в 3-4 раза.

По словам представителя производителя велосипедов Forward Михаила Невелева, в прошлом сезоне единица оборудования из Китая могла стоить $5, а в этом году ее стоимость подскочила до $35, в первую очередь из-за удорожания логистики.

На фоне проблем с поставками цены на велосипеды в среднем могут вырасти на 10-12% в валюте, а в случае России играет роль фрахт и курс, отметил Лосинский. В то же время Невелев говорит, что многие модели уже подорожали на 35%. По его словам, доступные велосипеды на российском рынке останутся за счет экономии на деталях. В итоге покупатель получит менее качественный товар.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.21

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