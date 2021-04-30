В России хотят ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

Министерство финансов рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все виды алкогольной продукции. Об этом говорится в протоколе совещания комитета Совета Федерации по экономической политике.

В настоящее время МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Предложение Минфина предполагает предоставление государствам – участникам Евразийского экономического союза права вводить МРЦ на все виды алкоголя и этиловый спирт, пишут «Известия».

Для того чтобы это стало возможным, необходимо скорректировать договор о ЕАЭС. Минфин уже подготовил проект изменений в этот документ, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли.

Евразийская экономическая комиссия проводит отраслевые совещания по совершенствованию договора, включая положение, регламентирующее возможности членов союза регулировать цены. Помимо инициативы российского Минфина рассматривается вопрос о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка, а не только определения МРЦ.

В обсуждении на площадке ЕАЭС активно участвует Федеральная антимонопольная служба. В 2021 году ведомство планирует провести анализ рынка алкогольной продукции, в том числе пивной, и уже направило запросы его участникам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.04.21

Госдуме предложили установить жилой статус апартаментов. / На сайтах 27 российских банков нашли уязвимость. / Реальные денежные доходы россиян упали еще на 3,6%. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»