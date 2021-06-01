Минпромторг РФ предупредил о дефиците яиц

Снижение закупочных цен на куриные яйца может привести к дефициту продукта. Птицеводы задумались об уменьшении поголовья несушек из-за больших затрат, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, резкое падение цен при закупках яиц обернулось «несчастьем» для агрокомплекса.

«Была высочайшая цена, были приняты решения определенные, и эти тендеры «свалились» до 40 рублей… Наша задача убедить ритейл повысить цены, чтобы не сократилось поголовье кур и мы не получили дефицит. Это опасная история», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», 28 мая производители куриных яиц предупредили, что работают себе в убыток и планируют сократить число кур-несушек. Предприниматели обратились за помощью в Минпромторг, отметив, что себестоимость в птицеводстве за год выросла на 20-25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц и упаковки. Цены же на яйца упали из-за снижения спроса после Пасхи. Минсельхоз России назвал ситуацию на рынке «стабильной и комфортной» и заявили, что не ждут дефицита яиц на внутреннем рынке.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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