Немецкие экологи потребовали остановить строительство «Северного потока-2»

Экологи из немецкой организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратились в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH), чтобы остановить строительство «Северного потока-2». Они заявили, что власти не изучили последствия для климата от передачи природного газа.

«Deutsche Umwelthilfe сегодня подала заявку в BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2» по соображениям защиты климата», – сообщили экологи на своем сайте.

По их мнению, власти должны учесть не только последствия сжигания природного газа, но и выбросы метана при его добыче. Активисты попросили приостановить проект как минимум на время, пока будут проводить исследования безопасности трубопровода для климата.

Экологи из ФРГ и ранее пытались остановить строительство трубопровода, но 17 мая Берлин разрешил проложить трубы в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила об опасности «Севеного потока-2», потому что Россия планирует поставлять «самый грязный газ» в мире. Вице-премьер РФ Александр Новак возразил, что российский газ, поставляемый в Европу через «Северный поток», имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, чем газ, поставляемый в Европу из США.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 02.06.21

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