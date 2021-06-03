«Будем обсуждать»: Минпромторг заинтересовался идеей создания в ресторанах зон для привитых от коронавируса

Министерство промышленности и торговли РФ обсудит идею создания в ресторанах зон для вакцинированных от коронавируса гостей. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам чиновника, он планирует собрать коллег в ближайшее время, «может быть, на ВКС» и «пообсуждать эту тему», сообщают «Ведомости».

Замминистра допустил, что в будущем появятся рестораторы, которые организуют подобные зоны. «Для них это может стать конкурентным преимуществом», – считает он.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться вакцинированные граждане. По его мнению, такая мера позволит в дальнейшем избежать повторного введения антиковидных ограничений и тем самым поддержать бизнес.

Между тем большинство жителей столицы негативно оценили идею градоначальника, назвав ее дискриминационной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.06.21

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