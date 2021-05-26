Началось: Собянин высказался за создание в ресторанах зон для привитых от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться вакцинированные граждане. Об этом столичный градоначальник сказал на встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», – цитирует «Интерфакс» обращение Собянина к рестораторам.

При этом мэр отметил, что, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном, иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», – добавил Собянин.

В ходе встречи предприниматели предложили мэру смягчить контрольно-надзорную деятельность, а именно – не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию «антиковидных» мер. «Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», – ответил Собянин.

Москва, Светлана Антонова

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