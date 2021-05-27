«Противозаконная дискриминация!» Москвичи забраковали идею Собянина об отдельных зонах в ресторанах для привитых от коронавируса

Большинство москвичей негативно оценили идею мэра российской столицы Сергея Собянина, который накануне предложил в ресторанах создать специальные зоны для привившихся от коронавируса граждан. Об этом свидетельствуют итоги опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Как отмечают социологи, одобрил идею мэра лишь каждый двадцатый москвич, противников инициативы – в 2,7 раза больше (55%).

При этом даже у сторонников этой идеи есть вопросы к инициативе: «А санузлы тоже раздельные будут?». Противники инициативы в своих комментариях отмечали, что «странно будет выглядеть, когда придет компания, и у некоторых сделана прививка, а у других нет. Их рассадят по разные стороны ресторана?!». При этом некоторые участники опроса заявили, что «это дискриминация!»

Если среди москвичей, которые сделали прививку, сторонников и противников идеи поровну (по 39%), то среди тех, кто не будет вакцинироваться ни при каких условиях, подавляющее большинство (81%) настроено категорично: «Это противозаконно! То же самое, что разделить по расовой, половой или иной принадлежности».

Место проведения опроса: Москва. Время проведения: 26-27 мая 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.05.21

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