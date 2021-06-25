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Пятница, 25 июня 2021, 11:30 мск

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Банк из топ-200 лишился лицензии за незаконные операции

ЦБ РФ отозвал лицензию у Актив-банка. По величине активов кредитная организация занимала 192 место в банковской системе России.

У регулятора было несколько причин, чтобы прекратить деятельность саранского Актив-банка. Так руководство банка занижало величину необходимых резервов и вместе с тем завышало стоимость имущества. Таким образом, кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение.

Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В течение последнего года ЦБ неоднократно применял к нему ограничительные меры.

«Актив-банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – сообщается на сайте регулятора.

Лишенный лицензии банк является участником системы страхования вкладов. Клиенты вправе получить страховое возмещение по своим депозитам в размере 100% суммы, но не более 1,4 млн рублей. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 9 июля 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

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