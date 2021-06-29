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Вторник, 29 июня 2021, 12:46 мск

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В России появятся монеты с медвежонком Умкой

Фото: Центробанк РФ (cbr.ru)

Центробанк РФ сегодня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов с медвежонком Умкой. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится на памятных монетах Банка России. Мультипликационный фильм был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии «Союзмультфильм», его первая часть вышла в 1969 году», – говорится в сообщении.

В частности, в обращение попадут серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.

Выпускаемые монеты – законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, подчеркнули в Банке России.

Москва, Зоя Осколкова

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